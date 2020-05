publié le 26/05/2020 à 19:35

La crise du coronavirus a entraîné une hausse de l'usage du plastique depuis plusieurs semaines, et ce alors que depuis le 1er janvier dernier la France avait engagé de gros efforts pour diminuer la consommation d'emballages et de plastique à usage unique.

Cette explosion "n'est pas arrivée comme ça", assure Brune Poirson. "Elle est arrivée dans notre quotidien parce qu'elle a été poussée par des lobbies. On les a fait sortir par la grande porte à l'occasion de la loi anti-gaspillage, qui a été votée en février dernier, et ils sont en train de revenir par la fenêtre", déplore la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Et de dénoncer les "vieilles recettes" utilisées par ces lobbies, notamment lorsqu'ils font un amalgame entre les différents usages du plastique, mais aussi quand ils "font des mélanges entre toutes les études scientifiques pour les torde et les mettre dans le sens qui les arrange".

Je ne me sens pas impuissante, mais j'ai besoin de continuer à être soutenue Brune Poirson sur RTL le 26 mai 2020





Brune Poirson explique également que pendant le confinement, les lobbies sont revenus "en catimini", en demandant notamment "un moratoire sur la loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire". Une demande notamment portée par le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, mais qui a été rejetée par le gouvernement.

"Ils ont fait de l'opportunisme épidémique", lance Brune Poirson, qui souligne que les lobbies effectuent toutes leurs manœuvres en ce moment "parce qu’ils savent que des mesures majeures vont être mises en place dans les prochains mois".

Pour autant, dans son combat face à ces puissances, Brune Poirson l'assure : "Je ne me sens pas impuissante, mais j'ai besoin de continuer à être soutenue. Je suis soutenue, mais on ne l'est jamais suffisamment", souligne-t-elle.