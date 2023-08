Fusillade d'un enfant à Nîmes : la mairie demande une réponse de l'Etat

À Nîmes, un enfant de dix ans est mort par balles, lundi 21 août au soir, dans le quartier Pissevin. C'est le troisième meurtre en trois nuits dans la ville du Gard, un adolescent de quinze ans avait déjà été blessé précédemment. L'adjoint au maire en charge de la sécurité, Richard Skiven, a réagi auprès de RTL. Selon la mairie, des solutions doivent être trouvées au niveau national.

L'enfant est une "victime collatérale" selon la procureure. Il était avec son oncle lors d'un échange de coups de feu entre dealers de différents quartiers, sur fonds de trafic de stupéfiants. Le maire adjoint à la sécurité de Nîmes nous apporte quelques précisions. Il dit apporter ses pensées à la famille de l'enfant.

Le quartier Pissevin, où s'est déroulé la fusillade, a été construit dans les années 1960-1970, avec l'arrivée des Pieds-noirs. La cohabitation entre les résidents se passait sans problème à l'époque, "en toute discrétion et collaboration", ce qui n'est plus le cas selon lui.

L'adjoint au maire estime que les dealers veulent faire peur à la population, et n'hésitent pas à faire feu sur n'importe qui. Ancien officier de police judiciaire, il avait déjà pu constater à son époque le trafic de stupéfiants dans la zone, qui s'est "plus que démultiplié", d'après ses dires. De nombreux morts sont à déplorer depuis le début de la mandature du maire en 2020.

Le meurtre de l'enfant survient à dix jours de la rentrée scolaire, ce qui suscite l'inquiétude des citoyens. "On est arrivés à un point intolérable et inquiétant" selon le représentant politique. La solution d'envoyer la CRS 8 ? "Pas convaincant", puisque "ça revient de plus belle" quand la brigade repart. Le maire avait déjà fait fermer la médiathèque du quartier, car ses employés ont été "contrôlés, fouillés et menacés par les dealers".

La solution pérenne, selon le maire Jean-Paul Fournier, est le déploiement d'une unité de force mobile (UFM) qui permettrait de sécuriser les habitants et d'interpeller les trafiquants. Le communiqué de presse du maire de la ville adressé au président lui demande d'appliquer cette mesure, ainsi que d'autres, afin de résoudre cette situation très délicate.