Nîmes : un homme survit à 9 balles dans le thorax

Samedi 19 novembre, dans le quartier Pissevin à Nîmes, un homme a été criblé de balles au niveau du thorax. Âgé de 37 ans, la victime a reçu 9 balles dans la poitrine et a été transporté au CHU de Nîmes par son frère.

Selon les informations de Midi Libre, l'homme n'a pas succombé à ses blessures et se trouvait "quasiment hors de danger ce dimanche". Son frère a été interpellé après que les forces de police ont trouvé un pistolet automatique sur lui, précise le média local. Il a finalement été mis hors de cause et relâché.

Toujours selon Midi Libre, la victime est connue très défavorablement des services de police et devait passer aux assises pour une affaire d'homicide datant de 2016. Il devrait rapidement être entendu par les enquêteurs pour éclaircir les circonstances de cette fusillade.

