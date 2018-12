Fusillade à Strasbourg : "Il y a eu beaucoup de panique et de sang-froid", raconte Alain Fontanel

publié le 12/12/2018 à 09:28

Dans la soirée du 11 décembre 2018, un homme, connu des services de police et fiché S, a ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg. Le bilan s'élève à trois morts et treize blessés, dont huit blessés grave. Une enquête a été ouverte par la section antiterroriste de Paris.



Alain Fontanel, premier adjoint de la mairie de Strasbourg était sur place lors de l'attaque : "J'ai vu des gens arriver, j'ai entendu du bruit. J'ai vu un corps au sol, et ensuite j'ai été confiné", explique-t-il à RTL. Sur place, il y a eu "de la panique, de la peur, puis beaucoup de sang-froid" de la part des Strasbourgeois pendant le confinement, poursuit le premier adjoint à la mairie de Strasbourg.

Le tireur est toujours recherché par les forces de l'ordre. Il a pu passer les ba rrages de sécurité. "Le risque 0 n'existe malheureusement jamais. Le marché de Noël de Strasbourg est un symbole et dans notre histoire, il a été suspendu deux fois : pendant la période de l'Occupation nazie et après l'attentat du Bataclan. Ce dispositif est renouvelé depuis 2015", détaille Alain Fontanel.