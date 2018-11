publié le 13/11/2018 à 13:45

Ce n'est pas via un service crypté mais bien par Facebook que Salah Abdeslam et les jihadistes du commando du 13 novembre ont commencé à organiser les attentats du 13 novembre. L'Express révèle que les terroristes ont utilisé des faux comptes sur le réseau social pour communiquer de manière anonyme en amont des tueries.



Salah Abdeslam se dissimulait ainsi derrière le compte "Pouchos pouchos", son frère Brahim Abdeslam derrière "Raphaël Schott", et leur ami Ahmed Dahmani derrière "Rachid Bourriche". Ces comptes ont été créés entre novembre 2014 et janvier 2015, à partir d'une même adresse IP, localisée dans un cybercafé à Molenbeek, en Belgique. Le Time Out, à seulement 200 mètres du domicile belge des Abdeslam, était particulièrement fréquenté par les membres locaux du groupe jihadiste.

Des dates importantes

Si le contenu des messages est inconnu, les dates des conversations sont importantes et supposent que des informations servant à la préparation des attentats ont été échangées. Via leurs faux comptes, Salah et Brahim Abdeslam communiquent entre le 14 janvier et le 18 janvier 2015. Seulement 10 jours plus tard, le 27 janvier, Brahim Abdeslam se rend en Syrie pour être formé à l'utilisation des armes et des explosifs. Le soir des attentats, il participera aux fusillades des terrasses et se fera exploser dans une brasserie sur le boulevard Voltaire.

Les deux frères communiquaient également avec Ahmed Dahmani via le compte "Rachid Bourriche". En Turquie, celui-ci est soupçonné d'avoir mis en contact des passeurs turcs et les jihadistes envoyés par l'État islamique. Brahim Abdeslam, qui était alors en Syrie, l'a par ailleurs aidé via Facebook lors de son arrivée en Turquie. Au moment des attentats du 13 novembre 2015, ces 3 comptes avaient été désactivés.