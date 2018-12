publié le 12/12/2018 à 08:25

La traque se poursuit toujours à Strasbourg. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a détaillé cette nuit le dispositif mis en place. "Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. Toutes nos forces sont entièrement mobilisées" a déclaré Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs annoncé qu'il relevait le niveau du plan Vigipirate au niveau Urgence attentat.



"Le tireur est blessé au bras. Il a apparemment été touché lors des deux échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Ce Strasbourgeois de 29 ans est un individu dangereux, déjà condamné pour des braquages en France et en Allemagne" explique Yannick Olland, journaliste RTL à Strasbourg.



Selon un dernier bilan, cet attentat a fait trois morts et 12 blessés dont 6 en urgence absolue. Pendant plusieurs heures, c'est tout le centre ville qui a été bouclé, partout dans les restaurants, les salles de spectacles et les bars, les clients sont restés confinés.

Garder les enfants chez eux

Le confinement a été levé aux alentours d'une heure 30 cette nuit. Ce matin, les autorités recommandent toutefois la plus grande prudence. Les cours sont suspendus dans les écoles primaires et maternelles. L'académie de Strasbourg recommandent aux parents qui le peuvent, de garder leurs enfants chez eux.

"C'est un moment d'angoisse pour notre ville, mais les forces de sécurité sont là. Il n'y a pas de danger avéré. Les écoles seront ouvertes, mais pour ceux qui ont la possibilité de garder les enfants à la maison, il est préférable de le faire par mesure de précaution" a déclaré Alain Fontanel, premier adjoint à la mairie de Strasbourg sur RTL

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron recevra ce mercredi les dirigeants de plusieurs grandes entreprises pour leur demander de participer à l'effort collectif. Mardi ce sont les patrons des banques qui étaient convoqués à l'Elysée. Ils se sont engagés à geler leurs frais bancaires pour 2019 et à plafonner les frais d'incidents bancaires pour les plus fragiles.



- Le PSG est qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont pas tremblé hier soir face à l'Etoile Rouge de Belgrade, 4 à 1. Des buts signés Cavani, Neymar, Marquinhos et Kilian Mbappé. "On était venu pour ça, pour gagner. On l'a fait avec la manière qui plus est avec la première place du groupe. On rentre à Paris dans la bonne humeur, on va se concentrer sur le championnat maintenant" a déclaré l'attaquant parisien.