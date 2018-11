publié le 22/11/2018 à 19:53

Frédéric Mitterrand se lance dans le seul en scène avec son spectacle Bonsoir, dont la première est prévue vendredi 23 novembre au studio Marigny. Il y lit des extraits de ses livres, "choisis en fonction de leur brièveté en général". S'il ne parle pas de politique dans son spectacle, Frédéric Mitterrand n'en pense pas moins et se livre sur la présidence actuelle. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre répond : "J'en pense beaucoup de bien, qu'il est très courageux, qu'il fait enfin en France ce dont on parlait depuis vingt ans et c'est extrêmement difficile".



Si Frédéric Mitterrand estime qu'il y a des "problèmes de communication qui sont embêtants", il estime que le problème du chef de l'État est ailleurs. "Il a été entouré d'une vague d'amour quand il est arrivé mais l'amour est très dangereux en politique, car on peut rapidement être haï et c'est ce qui est en train d'arriver", ajoute-t-il. "De la même manière qu'il a été accueilli avec un enthousiasme irrationnel, il est maintenant l'objet de critiques irrationnelles. Il a engagé la France sur un chemin de réformes dont on parlait depuis trente ans et que personne n'avait osé faire avant lui", affirme Frédéric Mitterrand.

Pour autant, l'ancien ministre n'a pas envie d'être investi d'une mission par le président de la République car il ne l'a "jamais rencontré". "Avec les sphères actuelles du pouvoir je n'ai pas vraiment de contact", conclut-il.