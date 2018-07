publié le 28/08/2017 à 02:18

Le candidat malheureux à l'élection présidentielle 2017 est passé aux explications. François Fillon, dont la campagne électorale a été éclaboussée par la retentissante affaire des soupçons d'emplois fictifs, a été entendu à la fin du mois de juillet par le juge Tournaire, en charge de l'enquête. Une audition qui a duré un jour et demi, révélée par le Journal du dimanche.



Selon une source interrogée par l'AFP, qui vient confirmer les informations du JDD, François Fillon a défendu la réalité des emplois d'assistants parlementaires de son épouse à l'Assemblée nationale, entre 1986 et 2013, lorsqu'il était député ainsi que ceux de ses enfants Charles et Marie auprès de lui quand il siégeait au Sénat, entre 2005 et 2007. Ces deux derniers, convoqués au début de l'été par les juges, sont placés depuis sous le statut de témoins assistés. Les soupçons d'emplois fictifs pèsent sur l'ancien Premier ministre depuis un article du Canard enchaîné publié en janvier dernier.

Une audition et une perquisition

Mis en examen en mars, François Fillon s'est expliqué "pour la première fois" devant les juges lors de cet interrogatoire, selon la source de l'AFP. Jusque là, l'ancien Premier ministre, déjà entendu fin janvier par les policiers au début de l'enquête préliminaire, n'avait jamais été interrogé sur le fond par le juge d'instruction financier Serge Tournaire qui pilote les investigations.

Le deuxième volet de l'enquête concerne 2F Conseil, la société créée par François Fillon en 2012, et le travail effectué par cette société pour l'assureur AXA lorsque ce dernier était dirigé par Henri de Castries. Le JDD rapporte qu'une perquisition a été menée chez l'assureur durant l'été au sujet d'une prestation de 2F Conseil, effectuée entre 2012 et 2014, sur la question des investissements de long terme dans le contexte de la crise financière européenne. Une mission qui aurait rapporté 200.000 euros à 2F Conseil.



L'hebdomadaire explique qu'un rapport signé par François Fillon aurait été remis aux policiers au cours de cette perquisition afin d'authentifier le travail effectué par sa société. Au lendemain de sa difficile campagne électorale, François Fillon a pris la décision de se retirer de la vie politique. Dès la rentrée, il rejoindra le monde de la finance, en devenant associé d'une société de gestion d'investissements.