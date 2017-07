Affaire Fillon : les enfants du couple échappent à la mise en examen

François et Penelope Fillon à la Villette, où le candidat tenait son premier grand meeting de campagne dimanche 29 janvier 2017.

publié le 05/07/2017 à 00:12

Ils ont échappé à la mise en examen. Charles et Marie Fillon ont été placés sous le statut de témoin assisté, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs qu'auraient occupé Penelope Fillon et deux des enfants du couple Fillon, révèle Le Parisien. Un statut à mi-chemin entre celui de simple témoin et celui de mis en examen. Ces deux dernières semaines, ils ont été convoqués par les trois magistrats en charge de l'instruction de l'affaire. Leurs deux parents avaient chacun été mis en examen, en mars 2017.



Les juges, rapporte le quotidien, ont estimé qu'il n'y avait pas "d'indices graves ou concordants" nécessitant une mise en examen pour "recel de détournement de fonds publics". Les révélations, initiées par Le Canard Enchaîné en janvier 2017, avaient conduit François Fillon à dire lui-même, sur le plateau du 20 heures de TF1, qu'il avait employé ses enfants en tant qu'assistants parlementaires lorsqu'il était sénateur.

Marie Fillon, la fille aînée, aurait ainsi perçu 3.800 euros brut par mois entre octobre 2005 et décembre 2006. Son frère, Charles Fillon, aurait, lui, perçu 4.846 euros brut mensuels entre janvier et juin 2017. Les deux enfants ont fourni aux enquêteurs des éléments comme leur agenda et badge de la bibliothèque du Sénat pour prouver la réalité de leur travail auprès de leur père, raconte également Le Parisien.