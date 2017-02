Qu'est-ce que 2F, la prospère société de conseil de François Fillon ?

ÉCLAIRAGE - L'ancien premier ministre a fondé 2F en quittant Matignon au printemps 2012. Une société de conseil qui intrigue.

01/02/2017

Les suspicions ne retombent pas. Après les révélations du Canard Enchaîné sur des soupçons d'emplois fictifs concernant son épouse, Penelope, à l'Assemblée nationale et à la Revue des deux mondes, c'est au tour de Mediapart d'ajouter des lignes au dossier. Le pure player diffuse le détail de la rémunération de François Fillon, pour un contrat effectué par le biais de sa société de conseil, 2F.



Si cette structure avait déjà été scrutée par Le Canard Enchaîné, elle est de nouveau mise en lumière, avec les "affaires" de François Fillon, plus que jamais passées au crible. Au moment de la primaire de la droite et du centre, l'hebdomadaire satirique avait révélé que la société aurait permis à François Fillon d'empocher 757.000 euros de salaire net depuis sa création, en 2012. Une création qui soulève d'ailleurs des questions, comme le relève Rue 89. 2F Conseil est née au printemps 2012, dans le laps de temps qui a séparé le départ de l'ancien premier ministre de Matignon et son élection à l'Assemblée nationale.



Une astuce juridique qui permet au candidat à la présidentielle de l'exploiter alors même qu'il exerce un mandat de député, puisque selon l'article 146-1 du code électoral, "il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat." À dessein ou non, l'écueil législatif est en tout cas contourné et François Fillon peut développer son activité sans être inquiété. Sise près de La Tour-Maubourg, au cœur du cossu VIIe arrondissement de Paris, 2F Conseil occupe une activité de "conseil pour les affaires". Son unique actionnaire et gérant n'est autre que François Fillon lui-même.

Une société dont les clients sont tenus secrets

Cette société figure bel et bien dans la déclaration d'intérêt de François Fillon, transmise le 27 janvier 2014 à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Sur cette dernière, il est indiqué qu'il a perçu en 2012 une rémunération de 70.000 euros pour cette seule activité. En 2013, le chiffre d'affaires progresse : le député de Paris perçoit 142.000 euros, selon le même document. Jusqu'à atteindre 298.000 euros en 2015, selon la base de données societe.com.



Ce n'est pas tant le montant du chiffre d'affaires généré qui intrigue mais plutôt la clientèle à laquelle François Fillon distille ses services. Si Mediapart fournit le nom d'un groupe, Ricol Lasteyrie, les autres bénéficiaires sont inconnus. Si bien qu'en décembre 2016, François Fillon avait dû faire face à des suspicions de dispense de ses conseils à une clientèle russe, notamment portées par l'écologiste Yannick Jadot. Des faits démentis depuis par la garde rapprochée du candidat Les Républicains. "Une fausse rumeur", avait affirmé Bruno Retailleau sur BFMTV, faisant valoir que "ces informations-là [sur la clientèle, ndlr], le fisc les a." Contacté par RTL.fr le 1er février, le conseiller spécial de François Fillon, Jérôme Chartier, n'a pas souhaité s'exprimer davantage.