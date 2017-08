"François pêche, Penelope jardine" : la nouvelle vie champêtre des Fillon

publié le 04/08/2017 à 03:21

Une vie loin de la politique où le couple Fillon s'adonne aux loisirs de la campagne. Reclus dans leur manoir sarthois, "François pêche, Penelope jardine". Voilà le portrait que dresse Paris Match de leur quotidien dans son numéro du 3 août, quatre mois après la débâcle de la présidentielle et l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse du candidat.



Le magazine a récolté les confidences de l'entourage de François et Penelope Fillon, les rares qui reçoivent encore des nouvelles. Et la politique ne fait apparemment plus partie du tableau. "Redevenir un militant de cœur parmi d'autres", c'était le souhait de François Fillon, lors du dernier bureau des Républicains auquel il a assisté en avril. C'est presque chose faite, la présidentielle a depuis disparu des discussions. "Pourquoi voulez-vous qu’on en reparle ? Ce n’est pas tabou mais c’est derrière nous et on a d’autres sujets de conversation", explique ainsi Arnaud de Montlaur, un ami financier qui collectait des fonds pendant la campagne.

Une campagne qui a fait des dégâts

L'ex-candidat s'isole et n'entretient plus que quelques relations dans le milieu comme avec Jérôme Chartier, son ancien porte-parole ou Anne Méaux, qui assurait sa communication. "Il m'appelle régulièrement pour savoir comment je vais", indique-t-elle à Paris Match. La dernière entrevue de François Fillon avec Bruno Retailleau, un fidèle, date du 18 juin. Ce dernier transformera le micro-parti créé pour la campagne en club de réflexion politique au service des Républicains à la rentrée. François Fillon, lui, en abandonnera la présidence.



Au sein du parti de droite, sa campagne a fait des dégâts et certains proches ne le digèrent pas. "François s'est mis dans la casserole, il a mis de l'eau et il a allumé le gaz. Derrière lui, il a laissé une génération à sac", estime Jean de Boishue, son ancienne plume.





Mis en examen dans l'affaire du "Penelopegate", François Fillon est retourné plusieurs fois chez les juges et s'entretient avec ses avocats. "Il est sorti assez optimiste de sa dernière convocation. Il a même le sentiment d’avoir marqué des points", confie une amie. La procédure sera longue mais les enfants du couple, Charles et Marie, ont échappé à la mise en examen. "Il était vraiment soulagé. Penelope aussi", assure Anne Méaux.

Une reconversion dans le business international

S'il referme le chapitre politique, François Fillon a d'autres opportunités qui s'offrent à lui. "Tous les éditeurs lui ont fait un pont d'or", relate Paris–Match mais l'ancien Premier ministre préfère attendre. Ce qui n'est pas le cas de Patrick Stefanini. Son ex-directeur de campagne, qui avait démissionné après la mise en examen, écrit. "Cela me sert de thérapie", indique-t-il à l'hebdomadaire. Le journaliste d'investigation Pierre Péan s'est lancé de son côté dans une enquête, convaincu par la thèse du complot.



Après 40 ans de vie politique, François Fillon a fait valoir ses droits à la retraite de parlementaire en juin et a choisi la voie du business international. La reconversion sera actée à la rentrée mais rien d'autres n'a filtré sur le profil du poste ni sur l'identité de l'employeur trouvé. Sur ordre du concerné, qui cultive l'art du silence depuis le premier tour de la présidentielle.