François Fillon "s'est mis en mode silence radio"

publié le 21/08/2017 à 08:41

Début août, on le savait reclus avec sa femme dans leur manoir sarthois. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur la nouvelle vie de François Fillon. Selon des informations du Parisien, le candidat malheureux à la présidentielle s'isole de la vie médiatique et prépare sa reconversion.



"Il est complètement déconnecté. Il ne lit pas les journaux", confie un de ses proches au quotidien. Lui qui souhaitait lors de la dernière réunion du bureau politique des Républicains "redevenir un militant de cœur parmi d'autres", "s'est mis en mode silence radio". "Il ne parle plus à grand monde", affirme un membre dirigeant des Républicains.



François Fillon se concentre sur sa reconversion. Selon une information de Paris Match, confirmée par Le Parisien, l'ex-candidat à la présidentielle prévoit de se lancer dans le privé en entamant une carrière dans le business international. Il envisage également de "créer une fondation pour les chrétiens d'Orient", informe son entourage.

Une nouvelle vie loin des Républicains

François Fillon a accepté de reverser aux Républicains la moitié de la somme récoltée par son microparti Force Républicaine pendant la campagne. Il a également consenti à rencontrer certains candidats à la présidence des Républicains - Laurent Wauquiez par exemple.

Mais François Fillon se tient tout de même à distance du parti qui a longtemps été le sien : il ne se rendra pas à l'université d'été du parti, pourtant organisée le 2 septembre par son plus fidèle soutien, et nouveau président de Force Républicaine, le sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau.