publié le 06/08/2018 à 09:00

Le Rassemblement national joue gros ce lundi 6 août. Brandissant la menace d'un dépôt de bilan, le parti frontiste va tenter de faire annuler la saisie de 2 millions d'euros d'aides publiques ordonnée dans l'enquête sur ses assistants présumés fictifs au Parlement européen.



Si Marine Le Pen avait dénoncé un "assassinat politique", l'ancien numéro 2 du parti, Florian Philippot, s'est montré plus mesuré. "Je suis pour le pluralisme démocratique, je ne souhaite qu'aucun parti ne disparaisse pour des raisons d'argent", réagit le député européen, qui a depuis créé Les Patriotes.

Malgré tout, Florian Philippot a critiqué la gestion du parti par Marine Le Pen. "Est-ce qu'il est bien géré ? C'est une autre affaire. J'avais appris qu'elle se servait un salaire en plus de son indemnité parlementaire (... ) Je ne suis pas sûr qu'elle y ait renoncé et ça fait partie des économies qui peuvent encore être faites là-bas", attaque-t-il.

Pour l'emporter, le patriotisme français doit s'ouvrir à toutes les traditions politiques Florian Philippot Partager la citation





La page du Rassemblement national semble définitivement tournée pour Florian Philippot, qui peine, cependant, à faire décoller son mouvement politique, Les Patriotes. C'est pourquoi il lance un appel aux dons afin de poursuivre sa démarche "authentiquement républicaine". Et malgré les difficultés, il l'assure : "Bien sûr qu'il y a un avenir en dehors du Front national".





La recette du succès est, selon lui, dans l'ouverture du parti. "Nous accueillons des personnes qui viennent de la gauche, du centre, de la droite... Je veux être beaucoup plus rassembleur et on a besoin d'être ouvert. Le patriotisme français, pour l'emporter, doit s'ouvrir à toutes les traditions politiques", conclut-il.