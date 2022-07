Les militaires sont attendus pour défiler sur les Champs-Élysées ce jeudi 14 juillet, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde.

Cette année, l'Ukraine et les pays européens du flanc Est sont mis à l'honneur pour souligner "l'impératif de solidarité stratégique auprès de nos partenaires européens", précise le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. "Le défilé sera ouvert par les nations étrangères invitées dont les pays frontaliers à la Russie, suivi des troupes françaises", écrit le site du gouvernement. Les couleurs de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et de la Bulgarie feront partie du défilé.

Après le défilé militaire, le président de la République s'exprimera dans une interview télévisée pendant environ 40 minutes et dans la soirée, un concert et des feux d'artifices auront lieu depuis le Champ de Mars à Paris. Retrouvez le programme de la journée.

"Partager la flamme" : un défilé faisant référence au lien armée-nation

Le thème du défilé militaire fait référence au lien armée-Nation, à la flamme de la Résistance incarnée par Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération décédé l'an dernier à l'âge de 101 ans. Le thème fait aussi allusion à la flamme olympique à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, souligne le site gouvernemental.

Emmanuel Macron va présider les cérémonies sur l'avenue des Champs-Elysées, en présence des membres du gouvernement et des autorités militaires, dès 10 heures. Le défilé militaire débutera à 10h20. Les troupes militaires vont ensuite défiler à pied sur les Champs-Elysées dans un ordre prévu, après le défilé des avions. Les hélicoptères et les troupes motorisées défileront ensuite. Le président de la République repartira à 12h.

La traditionnelle interview du président Macron à la télé

Emmanuel Macron participera ensuite à partir de 13h10 à la traditionnelle interview du 14 juillet par les journalistes Caroline Roux (France 2) et Anne-Claire Coudray (TF1). Il s'agira de la première interview télévisée du chef de l'Etat depuis sa réélection en avril. L'entretien d'environ 45 minutes sera diffusé en direct non seulement sur TF1 et France 2, mais aussi sur LCI, franceinfo et TV5 Monde.

Concert et feux d'artifices durant la soirée

La soirée de festivités débutera dès 21h15 par le Concert de Paris qui se déroulera sur le parc du Champ-de-Mars. Ce concert gratuit réunira l'Orchestre National de France ainsi que le chœur et la maitrise de Radio France. À l'issue de celui-ci, des feux d'artifice seront tirés de la Tour Eiffel à 23h.

