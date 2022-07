14-Juillet : Emmanuel Macron donnera une interview télévisée

Jeudi 14 juillet, jour de fête nationale, Emmanuel Macron donnera une interview télévisée retransmise à la fois sur TF1 et sur France 2. Il sera interrogé par Anne-Claire Coudray pour la première chaîne et Caroline Roux pour le service public. L'entretien sera diffusé en direct à 13h10, précisent les deux chaînes dans un communiqué commun. Les téléspectateurs pourront également suivre l'interview sur LCI (chaîne 26 de la TNT), franceinfo (chaîne 27) et TV5 Monde.

Il s'agira de la première intervention du président de la République à la télévision depuis sa réélection en avril. Selon les informations de Télérama, l'entretien devrait durer 45 minutes environ et sera mené depuis le palais de l'Élysée. C'est seulement la 2e fois (après 2020) qu'Emmanuel Macron décide de s'exprimer le jour de la fête nationale. Il avait déclaré au début de son premier mandat vouloir s'affranchir de cette tradition.

Le 14 juillet 2020, la pandémie l'avait fait changer d'avis. Il avait alors été interrogé par les journalistes Gilles Bouleau et Léa Salamé, à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean Castex, alors nouvellement entré dans ses fonctions.

