et Camille Sarazin

publié le 15/05/2020 à 19:21

Malgré le déconfinement enclenché le 11 mai dernier, les événements culturels sont à la peine. La Fête de la musique cette année va prendre une forme particulière, aux allures de bal masqué, mais elle aura bien lieu promet le ministre de la Culture.



"On fêtera la musique le 21 juin, ça c’est sûr. C’est dans l’identité de nos compatriotes", a affirmé Franck Riester au micro de RTL. Mais "jusqu’où on pourra l’organiser en physique, on est en train de regarder", a-t-il expliqué.

Le ministre veut "quelque chose qui ait de la gueule" avec des événements "y compris dehors, à l’extérieur" à condition qu'il n'y ait pas “de regroupements ou de brassage de populations trop important". Les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont interdits sur tout le territoire jusqu'en septembre.



"Tout le secteur de la musique se mobilise", a voulu rassurer Franck Riester, qui a également évoqué l'audiovisuel. Si les foules typiques du 21 juin ne seront pas au rendez-vous, les Français pourront donc compter sur la télévision.