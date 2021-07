Fabriqué en France : "La France est un grand pays industriel",estime Agnès Pannier-Runacher

Chaise bistrot en métal, kayak, bougies, sèche-cheveux ou encore lentilles vertes : l'exposition "Fabriqué en France", est un véritable inventaire à la Prévert. La deuxième édition a lieu tout le week-end à l'Élysée. L'inauguration a eu lieu vendredi soir, et au côté d'Emmanuel Macron se trouvait la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, invitée sur RTL ce samedi 3 juillet.

Sur les 126 produits représentant l'excellence et le savoir-faire tricolore, la ministre a particulièrement été impressionnée par les deux avions qui ont pris place dans les jardins de l'Élysées. "C'est très surprenant, et on n'a pas forcément la notion qu'en France on fabrique des petits avions de cette nature, en plus l'un est complètement décarboné", précise Agnès Pannier-Runacher.

Derrière les objets exposés il y a "soit de l'artisanat d'art, soit de la haute technologie de l'industrialisation, et on a des très petites entreprises, jusqu'aux grands groupes, donc c'est une illustration de toutes les pépites cachées de notre territoire et du fait que la France est un grand pays industriel", souligne la ministre déléguée en charge de l'Industrie.

"Derrière chaque dirigeant d'entreprise, il y a des équipes qui sont extrêmement fières de voir que leur produit, ce qui fait leur quotidien est en fait la représentation de notre excellence industrielle", ajoute-t-elle. Par rapport à la première exposition, cette deuxième édition a attiré près de 40% de candidatures en plus.