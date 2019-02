et Elizabeth Martichoux

publié le 20/02/2019 à 09:05

"Je vais appeler à voter pour la liste Les Républicains". Le parti, présidé par Laurent Wauquiez, se met en ordre de bataille pour les élections européennes. La nomination de François-Xavier Bellamy pour incarner cette liste s'est néanmoins fait avec quelques réticences.



Gérard Larcher critiquait notamment le fait qu'il ne "cochait pas toutes les cases". Invité ce mercredi 20 février à l'antenne de RTL, le président du Sénat rappelle ses "réserves" et "continue à penser que l'on aurait pu cocher toutes les cases différemment mais c'est un enjeu pour l'Europe. On a besoin de plus d'Europe".

Critiqué pour sa position personnelle sur l'IVG, François-Xavier Bellamy est aussi la cible des critiques de Valérie Pécresse. Dans un entretien au magazine Elle, la présidente de l’Île-de-France a appelé son parti à "réaffirmer" son "soutien" à la loi Veil face au "vrai risque" de voir certains électeurs effrayés par le choix du tête de liste Les Républicains pour le scrutin du 26 mai.