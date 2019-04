publié le 07/04/2019 à 12:03

Dans le premier débat organisé sur France 2 entre la majeure partie des têtes de liste pour les prochaines élections européennes (26 mai), Raphaël Glucksmann avait émis un regret en guise de conclusion : celui de voir face à sa liste rassemblant son mouvement Place publique et le Parti socialiste, deux autres listes qui portent globalement les mêmes idées? Celle menées par Yannick Jadot pour Europe Ecologie-Les Verts et celle de Benoît Hamon pour Génération.s.



Un avis partagé par l'ensemble des Français, qui voient de grandes similitudes entre le projet porté Raphaël Glucksmann et celui de Yannick Jadot. En effet selon notre sondage Harris Interactive x Agence Epoka réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro, 50% d'entre eux estiment que les deux listes ont "des projets politiques proches". 64% des électeurs écologistes en sont même convaincus et ils sont encore plus nombreux du côté des électeurs du PS et de Place publique, qui sont 82% à le penser.

Interrogés sur la similitude entre leurs visions de la construction européenne, 49% des personnes interrogées estiment que les deux listes ont là aussi un projet qui se ressemble. C'est également l'avis de 59% des électeurs d'EELV, et de 74% des électeurs du parti à la rose et du mouvement cofondé par Raphaël Glucksmann.