publié le 05/04/2019 à 00:47

"La crise migratoire n'a en réalité pas encore commencé". Cette phrase est signée François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les élections européennes. "Nous pouvons et nous devons accueillir ceux qui ont besoin de notre aide mais pour pouvoir exercer ce droit d'asile nous devons pouvoir accueillir dignement", ajoute-t-il.



Quelques minutes plus tôt, Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche, a pris la parole, dans la difficulté étant coupée de toutes parts. "Il faut lutter contre les passeurs, une coopération policière plus efficace", a-t-elle défendu.

Après de longues minutes de débat à l'occasion de L'Émission Politique, Raphaël Glucksmann, tête de liste soutenue par le Parti socialiste, s'est indigné de la mort de 20.000 migrants en Méditerranée. "Qu'est ce qu'on fait avec tous ces gens qui sont morts dans la Méditerranée ? Ni Mme Loiseau, ni M. Bellamy ont dit ce que tout humaniste devrait dire : 'On les sauve'".

Et d'ajouter : "Ce sont des êtres humains. On relance Mare Nostrum. On crée une politique européenne d'asile et on sort de ce système de Dublin. J'ai honte de votre oubli Mme Loiseau. Le président Macron a été élu sur une promesse d'humanisme. Et aujourd'hui, on ferme nos ports à l'Aquarius, on traite les humanitaires comme des pirates".