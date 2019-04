Européennes : "S'abstenir c'est permettre à Macron d'arriver en tête", dit Bardella

et Léa Stassinet

La guerre est plus que jamais déclarée entre le Rassemblement national et La République en Marche pour ces élections européennes. Les deux formations politiques en tête des sondages s'échangent coup pour coup par meetings et interviews interposés.



"J'ai dit que le 26 mai prochain je voulais voir Christophe Castaner pleurer toutes les larmes de son corps", rappelle sur RTL Jordan Bardella, tête de liste du RN pour ce scrutin. "Au-delà d'une élection européenne, c'est la première élection depuis l'arrivée de LaREM à la tête du pays. S'abstenir c'est permettre à Emmanuel Macron d'arriver en tête", estime-t-il.

Pour le jeune conseiller régional d'Ile-de-France, ces élections représentent l'occasion de promouvoir une "autre offre politique" mais surtout de punir "ce gouvernement qui manifeste un mépris et une arrogance incroyable à l'égard des Français depuis son élection".

Jordan Bardella est également revenu sur la position de sa principale adversaire, la tête de liste LaREM Nathalie Loiseau. "Elle est entrée en campagne avec un objectif : battre le Rassemblement national, et permettre au seul parti d'opposition de faire le moins de voix possible. On a peut-être trouvé-là l'héritière de Manuel Valls", tacle l'élu du RN.