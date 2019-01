publié le 11/01/2019 à 10:17

Ségolène Royal a mis fin au suspense en annonçant vendredi 11 janvier qu'elle ne sera pas candidate aux élections européennes de mai prochain. "Je reprends ma liberté de ne pas être candidate", a-t-elle annoncé sur France Inter. "Je ne serai pas sur une liste", a affirmé Ségolène Royal, tout en assurant qu'elle serait "présente dans le débat européen".



À l'automne, elle avait annoncé réfléchir à l'hypothèse d'une candidature à la tête d'une liste dépassant l'appareil socialiste. Un projet qui n'a pas pu se concrétiser selon elle.

"J'avais posé comme condition pour répondre à l'aimable pression de mes amis de pouvoir structurer et créer une convergence et un rassemblement des écologistes, de la gauche, des démocrates et de la société civile. Ces conditions ne sont pas remplies puisqu'un certain nombre de partenaires ont refusé. Et par conséquent je reprends ma liberté de ne pas être candidate", a expliqué l'ambassadrice des pôles.



.@RoyalSegolene, ex-ministre de l'#Environnement, ne sera pas candidate aux élections #européennes : "Au départ ce n'était pas mon idée, on est venu me solliciter, j'ai regardé si j'avais la capacité de rassembler, mais cette main tendue n'a pas été saisie" #le79Inter pic.twitter.com/eE0SM6ceIm — France Inter (@franceinter) 11 janvier 2019

Évoquant ceux qui ont refusé sa proposition, sans citer aucun nom, l'ancienne candidate à la présidentielle a prévenu : "Si au lendemain des élections européennes, nous avons un chaos au niveau du Parlement européen, une forte montée en puissance des nationalismes parce qu'il n'y aura pas eu d'offres politiques enthousiasmantes crédibles, ce sera de la responsabilité de ceux qui ont fait passer l'esprit d'appareil et les egos avant le rassemblement au service d'un idéal et d'une cause. Ce choix politique est une faute grave à un moment de basculement, vers le pire ou vers le meilleur".