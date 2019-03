publié le 25/03/2019 à 08:52

Le Parti socialiste s'est rassemblé derrière Raphaël Glucksmann pour les élections européennes et son mouvement Place Publique. Une bonne décision ? "Raphaël Glucksmann a un avantage, c'est qu'il a des convictions, il dégage de l'énergie et il a un discours très pro-européen. Quelqu'un qui dit que l'Europe, c'est le combat de sa vie, ce n'est pas antipathique", estime Pierre Moscovici.



Le commissaire européen aux affaires économiques explique sur RTL que "le Parti socialiste est un parti qui a gouverné ce pays, il a donné deux présidents à la Vème République. C'est un parti de gouvernement et cela suppose que l'on ait des idéaux et le sens des réalités, que ce que l'on propose soit crédible. De ce point de vue là, certaines propositions faites par Place Publique demanderait à être précisées".

Et d'ajouter : "Le programme ne me paraît pas extrêmement concret, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Il y a des choses qui demandent à être précisées fortement et des choses qui ne sont pas exactes".