Européennes : l'écologiste Pascal Canfin probablement numéro 2 de la liste LaRem

publié le 25/03/2019

La République en Marche s’apprête à dévoiler sa liste de candidats pour les élections européennes. Sans surprise la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau devrait en prendre la tête.



Plus inattendu, en revanche, l'ex-ministre et actuel président du WWF, Pascal Canfin, devrait figurer en deuxième position sur la liste. Il a échangé en direct avec le chef de l’État à ce sujet ce week-end. Il avait pourtant refusé d’entrer au gouvernement d’Édouard Philippe à la fin de l'été dernier.

"La leçon à tirer du départ de Nicolas Hulot est que ça ne peut pas continuer comme avant, sinon c'est la chronique d'un échec annoncé, ça n'a aucun intérêt", avait-il expliqué pour justifier son refus. Il réclamait un big bang des pouvoirs publics.

Officieusement, les deux têtes de l’exécutif n’étaient pas prêtes à accepter toutes ses conditions, et notamment l’entrée à ses côtés de deux secrétaires d’État, dont le député proche de Nicolas Hulot, Matthieu Orphelin. Depuis, le départ du groupe LaRem à l'Assemblée de celui-ci a été l'un des symptômes de la tension grandissante entre la majorité et les écologistes et "peu de choses ont changé" de l'aveu même d'un ami de Pascal Canfin.

"Mais la politique le démange", m'expliquait-il. Ex-député européen lui-même, il connaît par cœur les arcanes du Parlement et pourrait prétendre à des responsabilités.



Outre l'objectif évident de "verdir" la liste de la majorité, c’est aussi "la prestation en demi-teinte de Loiseau" qui aurait convaincu les dirigeants de la majorité de retenter leur chance avec Canfin, c'est ce qu'on m'a confié dans une allusion à l’annonce de candidature de la ministre sur le plateau de France 2.



À noter enfin que depuis son entrée au gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012 au côté de Cécile Duflot, Pascal Canfin est considéré comme le rival de Yannick Jadot, aujourd’hui tête de liste d’EELV.

Parmi les hypothèses de remaniement qui circulent, celle du remplacement de Benjamin Griveaux au porte-parolat par Emmanuelle Wargon. Selon mes informations, il n'est pas exclu si tel était le choix fait par les têtes de l'exécutif de permettre à Emmanuelle Wargon de cumuler ses nouvelles fonctions avec celles de secrétaire d'État à la Transition écologique. À l'époque, Nicolas Hulot s'était opposé à ce que Sébastien Lecornu, secrétaire d'État lui aussi dans son ministère, puisse le faire.



Les Républicains se sont choisi un directeur de campagne pour les élections européennes. mais pas seulement. C'est ce que nous confirme Le Figaro ce matin. Alors que la rumeur circulait depuis plusieurs jours, Laurent Wauquiez aura donc réussi à imposer le député européen sortant, Geoffroy Didier, qui fut son propre directeur de campagne pour l’élection interne à la présidence du parti. Et ce alors que la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, n’était "pas très enthousiaste", dit-on. Il faut dire que les deux hommes n’ont pas grand-chose en commun : ni sur le fond, ni dans le parcours.



Éminemment politique, Geoffroy Didier s’est mis à dos quelques cadors du parti pour avoir trop souvent changé d’écurie. François-Xavier Bellamy a donc obtenu en contrepartie d’avoir l’un de ses proches, le francilien Arnaud Poulain, nommé "coordinateur de campagne". Un drôle d’intitulé qui avait déjà été utilisé pour qualifier le poste de Gérald Darmanin pendant la primaire de la droite, alors que son atterrissage tout en haut de l'organigramme de campagne de Nicolas Sarkozy ne faisait pas que des heureux.



Geoffroy Didier de son côté annonce en tout cas la couleur, ce matin, dans les colonnes du Figaro, il est plus que jamais l’homme du président du parti : "J'aurai à cœur d’animer une équipe dont la force est sa diversité, de m’assurer de son harmonie, et que chacun promeuve sur le terrain comme dans les médias le projet initié par Laurent Wauquiez". Une quinzaine de meetings régionaux et une centaine de réunions publiques de plus petite taille sont prévus d’ici au 26 mai.