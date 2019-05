publié le 27/05/2019 à 12:18

Depuis quelques semaines, Benoît Hamon et Robert Ménard se taclent respectivement sur les réseaux sociaux. Le maire de Béziers a réagi au mauvais résultat de la tête de liste de Génération.s aux élections européennes. En effet, la liste "Liste citoyenne du Printemps européen" n'a recueilli que 3,2 % des voix.



"Benoît Hamon va avoir du temps libre : il peut enfin commencer sa carrière de vendeur de kebab", pouvait-on lire dimanche 26 mai sur le Twitter de Robert Ménard. Un petit mot qui fait référence à un vif échangé passé entre les deux hommes.

Le 16 mai dernier, Benoît Hamon avait adressé "une spéciale dédicace" au maire de Béziers sur le même réseau social. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle avait publié une vidéo dans laquelle on le voit attablé à un kebab de Béziers, s'adressant à Robert Ménard : "Il fait la guerre aux kebabs, mais derrière la guerre aux kebabs, il fait surtout la guerre à une population, qu'il n'aime pas", soulignait-il. Un message pour la diversité culinaire et culturelle, dans lequel il avait également mentionné Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, Marine Le Pen et Éric Zemmour.

#Hamon va avoir du temps libre : il peut enfin commencer sa carrière de vendeur de #kebab.#Européennes2019 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) May 26, 2019

Ce tweet avait pour objectif de dénoncer une prise de position du maire de Béziers qui déclarait qu'il y avait trop de restaurants "kebabs" dans sa ville. "J'assume, je ne veux pas que Béziers devienne la capitale du kebab. ces commerces n'ont rien à voir avec notre culture !", avait-il écrit le 30 novembre 2015, toujours sur Twitter.

J'assume, je ne veux pas que #Béziers devienne la capitale du #kebab. Ces commerces n'ont rien à voir avec notre culture ! @leLab_E1 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) October 30, 2015

Robert Ménard avait répondu, le 16 mai 2019, à la pique lancée par Benoît Hamon : "Pour Benoît Hamon, être rebelle c'est manger un kebab à Béziers. Qu'il so'ffre un saucisson pinard à Raqqua, et après on en reparle #resistanceLowcost #loser".

Pour @benoithamon, être rebelle c'est manger un kebab à #Béziers. Qu'il s'offre un saucisson pinard à Raqqa, et après on en reparle. #resistanceLowcost #loser — Robert Ménard (@RobertMenardFR) May 16, 2019