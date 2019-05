publié le 27/05/2019 à 09:56

"Naturellement, il y a une forme de déception", confie Richard Ferrand. L'objectif d'Emmanuel Macron, du gouvernement et plus généralement de la majorité était de remporter ces élections européennes. La liste portée par Nathalie Loiseau est finalement arrivée en deuxième position, derrière le Rassemblement national.



Cette déconvenue pourrait-elle être à l'origine d'un remaniement ? "Pour qu'un remaniement serve, il faut qu'il soit incarné par des personnes qui portent un cap politique différent, sinon ça n'a pas de sens", a affirmé le président de l'Assemblée nationale sur RTL, au lendemain des résultats.

Celui qui écarte cette hypothèse se justifie ainsi : "La majorité a été confirmée" dans cette élection, "un signal très fort a été donné en matière d'enjeux écologiques" dans la campagne de LaREM, et il faut continuer dans cette voie.

Plus de proximité et de concret

Pour Richard Ferrand, "il faut continuer à réformer pour que le chômage continue de baisser". Le président de l'Assemblée nationale a fait allusion à la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 25 avril dernier, confirmant un changement de méthode : "Le président de la République a dit qu'il fallait à la fois travailler plus en proximité de nos concitoyens et veiller à ce que nous votons s'incarne plus vite dans la vie concrète". Donc "plus de proximité, plus de concret, plus d'humanité", préconise aussi le président de l'Assemblée.



"Nous devons être plus à l'écoute des élus locaux, des associations et des organisations syndicales, et être plus en phase avec ceux qui portent un certain nombre de préoccupations", a-t-il conclu.