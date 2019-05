publié le 27/05/2019 à 09:29

La liste du Rassemblement national de Marine Le Pen a remporté les élections européennes, en devançant dimanche de 0,9 point la liste LaREM-MoDem soutenue par le président Emmanuel Macron (23,31% contre 22,41%), selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Les deux listes obtiendront le même nombre (23) de députés élus au Parlement européen après la sortie du Royaume-Uni de l'UE.



Selon Alain Duhamel, Marine Le Pen connaît "une victoire mais pas un triomphe". Et Emmanuel Macron encaisse "une défaite mais pas un désastre". "La réalité, c'est que maintenant il y a deux forces qui ne sont pas deux partis classiques, qui sont deux mouvements d'électeurs et de sympathisants, que des militants encadrant des terrains", ajoute l'éditorialiste.

Le face-à-face se conforte-t-il ? "Cela fait des mois que je dis que Macron a raison quand il dit que le clivage est entre les progressistes et les populistes. Plus rien n'existe autour, c'est terminé", explique Éric Zemmour. Et d'ajouter : "Il est très possible qu'un jour, le clivage soit entre les populistes et les Verts sur le plan européen. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus. On sait très bien que dans trois ans, en cas de duel Macron/Le Pen, c'est Macron qui va l'emporter. Face à Marine Le Pen, il gagnera toujours".