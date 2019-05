publié le 15/05/2019 à 11:27

La compétition fait rage à quelques semaines des élections européennes. La liste du Rassemblement national, portée par Jordan Bardella arrive en tête des intentions de vote, selon notre sondage. Elle devance La République En Marche. La pression monte d'un cran dans les deux camps, à tel point qu'une dispute aurait éclaté dans le clan de Marine Le Pen.



Le Canard Enchaîné relate un accrochage entre la députée du Pas-de-Calais et Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. L'objet de cette dispute ? Les élections européennes et plus précisément la liste et l'ordre des candidats. Contacté par RTL.fr, Sébastien Chenu dément cette information. "Je n'ai jamais évoqué les candidatures de Collard et Laporte avec la présidente du Rassemblement national", nous assure-t-il.

Le journal indique que la 15ème position de Gilbert Collard sur la liste, c'est-à-dire à une position éligible, poserait problème au porte-parole du parti. De son côté, Marine Le Pen aurait invoqué comme raison à ce choix, le fait que le député du Gard "a menacé de partir chez Dupont-Aignan s'il n'était pas en position éligible", rapporte Le Canard Enchaîné.

Autre point évoqué par Le Canard Enchaîné et démenti par Sébastien Chenu. La candidature d'Hélène Laporte, numéro 2 sur la liste du Rassemblement national qui "refuse toute demande d'interview", cite le journal qui ajoute qu'"effectivement la colistière de Jordan Bardella n'a donné aucune interview à un média national depuis sa nomination mi-janvier".