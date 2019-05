et AFP

publié le 07/05/2019 à 04:05

Florian Philippot, tête de liste des Patriotes aux Européennes et partisan du Frexit, a confirmé, lundi 6 mai, avoir proposé à François Asselineau, autre défenseur d'une sortie de la France de l'UE, de faire liste commune moyennant une contribution financière.



François Asselineau, président de l'UPR (Union populaire républicaine) et également tête de liste aux Européennes, avait rapporté, dans une vidéo de son parti diffusée samedi, que M. Philippot "avait demandé la 3e place en nous donnant 300.000 euros" mais que son bureau national avait voté "à 100%" contre.

Pour M. Philippot, cette proposition de liste commune "aurait pu donner de la force au Frexit". Selon lui, "il s'agissait de faire une liste 50% UPR et 50% Patriotes. Chaque parti apportait une contribution financière, nous avions proposé de notre côté 300.000 euros". Il a ajouté qu'il aurait été "prêt à accepter" la 3e place "pour la cause, alors même que nous sommes systématiquement devant eux dans les sondages". Les Patriotes sont crédités d'environ 1 à 2% d'intentions de vote, l'UPR d'environ 1%.

Versions contradictoires avec Debout la France

L'ancien bras droit de Marine Le Pen a en revanche démenti une information du journal L'Opinion selon laquelle Les Patriotes auraient fait une proposition similaire au parti souverainiste Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, ce qu'affirme pourtant ce dernier.



Le représentant des Patriotes, Bertrand Dutheil de la Rochère, a confirmé avoir parlé à Jean-Philippe Tanguy, numéro 3 sur la liste de DLF mais "qu'à partir du moment où DLF ne veut pas du Frexit, on ne peut pas faire d'accord". Chez DLF en revanche, on affirme que M. de la Rochère a évoqué "la possibilité d'être 3e sur la liste en échange d'une somme de 400.000 euros" mais qu'il y avait "une différence majeure sur le Frexit".



Les candidats aux élections européennes doivent recueillir 3% des voix pour être remboursés de leurs frais de campagne, et 5% pour obtenir au moins un élu.