"Le programme de LaREM, c'est celui des Tartuffe", fustige Quatennens sur RTL

La campagne des élections européennes ? "On en reste à du commentaire politicien", a regretté sur RTL le député insoumis Adrien Quatennens, vendredi 10 mai. "Nous, ça fait 8 mois que l'on est en campagne et que l'on défend un programme", a rappelé l'élu, "et pas 48 heures", a-t-il ajouté, taclant la liste de la majorité, qui a dévoilé le sien mercredi 8 mai.



Adrien Quatennens n'a pas manqué de critiquer le projet défendu par Nathalie Loiseau et les autres membres de la liste. "Ce programme, c'est le programme des Tartuffe !", a lancé le député, fustigeant un certain nombre de contradictions relevées entre le projet de la majorité aux européennes et les décisions prises par Emmanuel Macron sur le plan national.

Le député LFI a notamment pointé du doigt "l'agriculture propre" souhaitée au niveau européen et le glyphosate qui n'est toujours pas interdit en France ou encore la volonté d'avoir une "Europe de la paix" tout en "continuant de vendre des armes à l'Arabie Saoudite".