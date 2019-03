Européennes : LaRem réfléchit à un ticket Canfin-Loiseau en tête de liste

publié le 24/03/2019 à 16:33

"Oui on discute. Mais rien n'est fait", a indiqué un proche de Pascal Canfin à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Selon cette-même source, des discussions sont en cours pour la possible désignation de l'actuel directeur du WWF France en tête de liste LREM, avec Nathalie Loiseau pour les européennes.



La liste du parti présidentiel est en cours de finalisation, et la ministre des Affaires européennes, candidate pour la conduire, devrait être intronisée lundi. Déjà approché fin 2018, Pascal Canfin avait à l'époque décliné. Son nom avait aussi été cité fin août comme remplaçant possible de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique démissionnaire.

À 44 ans, cet écologiste a notamment été député européen pendant trois ans avant de devenir en 2012 ministre (EELV) délégué au Développement au sein du gouvernement Ayrault. Cet ancien journaliste économique est depuis début 2016 directeur général de WWF France.