publié le 27/03/2019 à 08:07

C'est une séquence qui avait marqué L'Émission politique du 14 mars dernier. Invitée de France 2, Nathalie Loiseau était entrée sur le plateau en répétant une énième fois qu'elle n'était "pas candidate" aux élections européennes. Et ce, avant d'inverser la dramaturgie à la fin de l'émission et de son échange avec Marine Le Pen. "Madame Le Pen je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis", a-t-elle dit.



Certains avaient pointé du doigt un manque de spontanéité, d'autres, comme Benoît Hamon avaient parlé de "cinéma". Invitée de RTL ce mercredi 27 mars, la ministre chargée des Affaires européennes est revenue sur cette séquence. "J'avais envie de ne plus me débiner", affirme-t-elle.

"Aller sur le ring face à Marine Le Pen, tout le monde ne le fait pas", se défend celle qui démissionnera du gouvernement après le conseil des ministres de ce mercredi. "J'ai parlé avec mon coeur et avec mes tripes", poursuit Nathalie Loiseau, qui confie "avoir pris un risque", en annonçant de cette manière sa volonté d'être candidate.

"Je n'avais pas prévenu les chefs de la majorité", révèle la candidate. Pas même Emmanuel Macron ? "Il souhaitait que je sois tête de liste", affirme la future ex-ministre, mais étant en Afrique au même moment, "il a entendu que je l'avais fait à ce moment-là", explique-t-elle, louant la spontanéité de sa démarche.