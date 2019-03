publié le 26/03/2019 à 15:30

Elle est officiellement tête de liste de la majorité pour les européennes. La ministre des Affaires européennes est en première ligne sur le Brexit. Portrait de Nathalie Loiseau, la survivante... "Je voulais être Barbara Cartland, écrire des tonnes de livres très populaires, qu'on achète dans les supermarchés entre la lessive et les packs de yaourts"...



Ça, c'est ce que disait la jeune fille de Neuilly à l'oral de l'Essec mais finalement elle a choisi le quai d'Orsay. Comme la bonne élève qu'elle est. La petite Nathalie savait lire à 4 ans, bac S à 16 ans, diplômée de Sciences Po à 21, dans la foulée un cursus de chinois à Langues O. Et bonjour le monde.

"J'ai travaillé sur les cinq continents", dit-elle. Négociations avec les Khmers Rouges au Cambodge, puis l'Indonésie, le Sénégal, le Maroc... La prestigieuse ambassade de France à Washington. 26 ans de diplomatie, mais Laurent Fabius la débarque. C'est que Nathalie Loiseau est proche d'Alain Juppé. Et désormais En Marche !, après 5 années à la tête de l'ENA.

Un ENA féminisé ?

L'ENA qu'elle a tenté de féminiser. C'est l'un de ses grands combats. Ça l'agace que des femmes compétentes aient besoin d'un mentor pour y arriver. Avec tout ce que cela implique : "J'ai appris très jeune qu'une femme qui réussit est d'abord suspecte", dit-elle. Ce qui l'agace aussi, ce sont les réunions de travail 100% testostérone le soir autour d'un whisky.



Car Nathalie Loiseau est maman de quatre garçons dont des jumeaux. En 1995, elle a refusé de suivre Alain Juppé à Matignon, pour attendre tranquillement son premier. Et ses conseillers connaissent bien le petit dernier, qui vient souvent faire ses devoirs dans son bureau du Quai. Elle voudrait en finir avec ce vieux dilemme : la carrière ou la famille. Elle en a fait un livre intitulé Choisissez tout. Clin d’œil à Sainte-Thérèse de Lisieux.

L'humour est son meilleur allié





Car elle est catholique pratiquante. Mais assez atypique. Favorable à la PMA pour toutes et à la GPA éthique, elle dit tout, ne s'interdit rien. Avec ce côté bravache de ceux qui ont vu la mort de près. Il y a près de 25 ans, enceinte, une erreur médicale a bien failli l'emporter.



Plus tard, en Casamance, elle s'est retrouvée avec une mitraillette pointée sur son ventre rond. Alors aujourd'hui, le combat politique, les coups bas, les insultes... même pas peur.



L'humour est son meilleur allié. On a parlé récemment de son chat "Brexit", celui qui miaule pour sortir et fait la tronche quand on ouvre la porte. Une blague en fait. Et puis, elle est parée : chaque matin elle fait du tai-chi. "Au ralenti, c'est une source d'équilibre, dit-elle, en accéléré un art martial". Pas étonnant qu'à l'ENA, ses étudiants lui ait chanté la chanson Fais comme Loiseau.