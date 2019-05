publié le 22/05/2019 à 12:29

Candidat aux élections européennes, Benoît Hamon envisage tous les scénarii possibles. Sur France 2, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 explique : "Je tirerai les leçons d'un deuxième échec majeur au suffrage universel et les idées que je porte, naturellement, elles disparaîtront et de la reconstruction de la gauche et du paysage politique".



La tête de liste de Générations pour les européennes s'est adressé directement aux "électeurs" et surtout aux "indécis". "Si je ne passe pas les 5%, les idées que j'ai défendues, le revenu universel, la taxe sur les robots, la transition écologique telle que je l'ai défendue avec la justice sociale, ces idées s'évanouiront aussi".

Pour lui, les élections européennes sont "cruciales" pour "ce que l'on veut dire aux jeunes générations. Si ce qu'on a à dire, c'est voter Macron pour empêcher Le Pen quand Emmanuel Macron aujourd'hui fait une politique qui fragilise les gens, c'est terrible". "Choisissez de voter pour vos idées. Il n'y a qu'un seul vote utile et efficace et j'espère que ce sera le vote pour le printemps européen", a-t-il conclu.

Selon les derniers sondages, la liste Générations recueillerait entre 2,5 et 3% des suffrages lors du scrutin du 26 mai, sous le seuil des 5% nécessaires pour envoyer des élus au parlement de Strasbourg. Candidat pour le PS en 2017, Benoît Hamon avait lourdement échoué, avec 6,36% des suffrages.