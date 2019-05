et Marie-Pierre Haddad

publié le 22/05/2019

L'Albanie et la Macédoine du nord doivent-ils entrer dans l'Union européenne ? "Celle qui a bloqué l’élargissement de l'Union européenne à l’Albanie et la Macédoine, c’est moi quand j’étais ministre", lâche Nathalie Loiseau.



La tête de liste La République En Marche vise François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, qui est également contre. Tout comme Laurent Wauquiez, le chef du parti. "Celui qui a été pour l'élargissement, pendant des années, pour l'élargissement en sautant comme un cabri, c'est Laurent Wauquiez. Il a changé d'avis et il pense surtout que les gens n'ont pas de mémoire", déclare-t-elle.

Et d'ajouter : "Je suis allée en Macédoine du Nord leur dire non, parce que vous n'êtes pas prêts, parce que nous ne sommes pas prêts. Il n’y aura pas de négociation en juin. Il n'y a aucune imprécision (...) Nous serons contres, nous continuerons à être contre. Ils sont géographiquement en Europe, il faut les aider, mais l'élargissement c'est non".