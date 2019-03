publié le 02/03/2019 à 03:31

Mardi 5 mars au matin, Emmanuel Macron devrait lancer la campagne européenne de La République en Marche. Le président de La République s'apprêterait à publier une tribune dans plusieurs journaux des 28 pays européens, y compris la France, selon les informations du Figaro. Une manière de "s'adresser aux citoyens européens dans leur ensemble" selon un de ses proches. À trois mois du scrutin européen, cet acte "devrait faire date" selon l'Élysée.





Ce texte préparé dans le plus grand secret par la cellule diplomatique et affaires européennes de la présidence aurait pour but d'inciter à aller voter et prendre le contre-pied du mouvement national-populiste incarné par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Il devrait également souligner l'échec représenté par le Brexit pour la Grande-Bretagne au niveau politique. Selon le Figaro, le président souhaiterait axer cette tribune sur le renouveau de l'Europe, basé sur le "principe directeur de l’Europe qui protège".

En attendant la publication de ce texte au niveau européen, le chef de l'État sera l'invité ce dimanche 3 mars de "Rai 1", la première chaîne de télévision publique italienne durant un entretien d'environ 25 minutes. À l'heure actuelle, la quasi totalité des sondages mettent La République en Marche au coude-à-coude avec le Rassemblement national. Emmanuel Macron veut taper fort en accélérant son calendrier pour lancer la campagne LaREM pour le scrutin européen.