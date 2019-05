publié le 08/05/2019 à 11:27

À peine sortie d'une polémique, Nathalie Loiseau doit à nouveau faire face à une nouvelle salve de critiques. La tête de liste La République En Marche qui cherche à fédérer autour de sa liste, avant la publication officielle du programme de la majorité présidentielle, bénéficie du soutien d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe.



Mais selon des propos rapportés par L'Obs, Nathalie Loiseau aurait eu des propos polémiques, lors d'un meeting à Caen le 6 mai. À trois semaines du scrutin, l'ancienne ministre aurait assuré vouloir faire "un Blitzkrieg positif". Pourquoi ? "Car nous sommes là pour proposer et non pour bombarder !", aurait-elle renchéri auprès du magazine.

Selon la définition du Larousse, un Blitzkrieg désigne une "opération politique fulgurante", autrement dit, une guerre éclaire. Cette stratégie a été utilisée par l'Allemagne nazie durant la Seconde guerre mondiale. Une référence qui en pleine campagne européenne fait tiquer plusieurs de ses opposants politiques.

La tête de liste PCF, Ian Brossat, a condamné ses propos. De même pour Bastien Lachaud, député de la France insoumise : "S'identifier aux armées nazies marchant sur la France ? L'imaginaire d'extrême-droite colle à la candidate de La République En Marche".

Au @CaenMemorial, devant une carte des batailles de 1940, @NathalieLoiseau parle de sa campagne comme d'un "#Blitzkrieg positif". S'identifier aux armées #nazies marchant sur la France ? L'imaginaire d'extrême-droite colle à la candidate de @enmarchefr. https://t.co/s1sGRas7uv — Bastien Lachaud (@LachaudB) 7 mai 2019

De l'autre côté de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan attaque Nathalie Loiseau sur Twitter : "La germanophile N. Loiseau visite un mémorial en honneur des soldats alliés, Français libres et résistants, observe les cartes de l'offensive allemande du 10 mai 1940 contre la France et... compare la campagne #LaREM des européennes au #Blitzkrieg nazi".

La germanophile N. Loiseau visite un mémorial en honneur des soldats alliés, Français libres et résistants, observe les cartes de l'offensive allemande du 10 mai 1940 contre la France et... compare la campagne #LaREM des européennes au #Blitzkrieg nazi!https://t.co/dBqYdFVdwg — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 7 mai 2019