Européennes 2019 : Nicolas Sarkozy tacle Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy le 14 février 2016

publié le 30/01/2019 à 17:21

François-Xavier Bellamy au poste de tête de liste Les Républicains pour les européennes provoque des remous au sein du parti. C'est notamment le cas de Gérard Larcher. Le président du Sénat a estimé qu'il n'était "pas le bon choix". Pourquoi ? Parce qu'il "ne coche pas toutes les cases". Autrement dit, il ne rassemble pas toutes les tendances de la droite et notamment les centristes.



Et qu'en pense Nicolas Sarkozy ? Selon Le Canard Enchaîné, l'ancien candidat à la présidence de la République aurait déclaré en privé que "ce choix de Wauquiez risque d'être le dernier. Une partie des électeurs de droite, tentée par le Rassemblement national, une autre par Macron. Avec les candidats désignés, on ne récupère aucun de ceux-là".

L'ancien chef de l'État poursuit sa charge contre le président des Républicains : "Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tête de liste n'a rien de populaire. C'est un choix de niche pour un parti qui tente de sauver les meubles alors que la maison brûle".

Laurent Wauquiez aurait-il du incarner la tête de liste ? Oui, d'après Nicolas Sarkozy. "Un chef qui se soustrait est un chef qui disparaît", prédit l'ancien président de la République.