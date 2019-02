publié le 26/02/2019 à 09:53

Il l'avait annoncé dimanche 24 février : après avoir échoué à imposer le principe d'une "votation citoyenne" destinée à réunir les candidats socialistes, communistes, écologistes et ceux de son propre mouvement, "Génération.s", Benoît Hamon lance officiellement sa propre campagne. L'ancien candidat à la présidentielle est actuellement crédité de 3 à 4% d’intentions de vote pour mai prochain.



De leur côté, le Parti socialiste, emmené par Olivier Faure, et le mouvement Place publique, lancé par trois intellectuels de gauche dont Raphaël Glucksmann, continuent à négocier les contours d'une alliance. Les choses seraient avancées au point qu'une campagne d'affichage commune est en cours de réalisation – et ce malgré les réticences de certains socialistes, qui ne conçoivent pas, qui s’inquiètent même, que le parti ne conduise pas une liste autonome.

Le PS se veut rassurant

Dans l'entourage du premier secrétaire, la proposition de Benoît Hamon n'a pas été considérée comme autre chose qu'une "blague" destinée "à le mettre au centre du jeu". "Est-ce qu'on pense vraiment que le PS puisse être effacé par un mouvement qui a trois mois d'existence ?", s'est par exemple interrogé récemment devant moi l'un des partisans de cette alliance entre PS et Place publique, tout en reconnaissant préparer le terrain à une mue du parti qui a porté deux des siens à l'Élysée.

"Est-ce qu'on a des têtes de gardiens de musée ?", s'énervait encore l'autre jour un proche du premier secrétaire. "On a besoin de changement, besoin de montrer qu'on a pris conscience de quelque chose. Il faut accepter l'idée d'être hybridé par d'autres forces !". Et de conclure, en précisant qu'il nierait l'avoir dit : "La marque, elle va disparaître de toute façon".



Il faut préciser que les sondages attribuent 5 à 6% d’intentions de vote seulement au PS seul. En dessous de 5 points, les mouvements ne sont pas représentés au Parlement européen.