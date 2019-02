publié le 03/02/2019 à 18:05

Emmanuel Macron porte lundi le grand débat en banlieue parisienne avec un déplacement à Evry-Courcouronnes, tout en multipliant les consultations pour sortir de la crise des "gilets jaunes", à travers notamment la possible tenue d'un référendum.



Selon le Journal du dimanche, le président de la République serait tenté de convoquer un tel référendum dès le 26 mai, jour des élections européennes. La question proposée aux Français pourrait notamment porter sur des sujets institutionnels, comme la réduction du nombre de parlementaires ou la reconnaissance du vote blanc.

Toutefois, "le président de la République n'exclut rien mais n'a pas pris sa décision", a précisé la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau sur RTL. Selon un élu LR, la décision d'organiser une consultation dès le 26 mai doit être prise très rapidement, dès la semaine prochaine, "car il y a des délais incompressibles".

Mélenchon et Le Pen seront reçus à l'Élysée mercredi

Emmanuel Macron aura l'occasion d'aborder le sujet avec les chefs des groupes représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, qu'il recevra tout au long de la semaine. Gilles Le Gendre, patron des députés LaREM, et Christian Jacob, président du groupe LR sont les premiers à être conviés l'Elysée lundi 4 février matin. Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN) seront reçus, eux, deux jours plus tard, mercredi 6 février.



En parallèle de ses échanges avec les responsables politiques, Emmanuel Macron tiendra donc cette semaine ses cinquième et sixième débats publics, après quatre premiers stand-up marathon en bras de chemise.



Lundi après-midi, à Évry-Courcouronnes, commune de 70.000 habitants située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, il échangera, pour son premier déplacement en banlieue dans le cadre de ce débat, avec environ 300 élus et représentants d'associations franciliens. Jeudi, il ira en Saône-et-Loire à la rencontre des jeunes, grands absents du débat jusque-là.