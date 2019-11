Erik tegnér visé par une procédure d'exclusion des Républicains

et AFP

publié le 22/11/2019 à 19:29

Il prônait l'union avec le Rassemblement national. Erik Tegnér, Président du Collectif Racines d'Avenir et membre des Républicains, est visé par une procédure d’exclusion par le parti après ses prises de position sur "l'union des droites" allant de la droite à l'extrême droite.

Selon une information du journal Le Parisien, le secrétaire général du parti Aurélien Pradié a envoyé jeudi 21 novembre une lettre à la présidente de la fédération de Paris, Agnès Evren, dans le cadre de cette demande d'exclusion engagée au niveau des instances nationales.

"Erik Tegnér sera exclu d'ici la fin de l'année. Ce monsieur est le porte-parole de Marion Maréchal. Il n'habite pas chez nous, donc on va le soulager", a déclaré Aurélien Pradié. Erik Tegnér s'est dit "totalement abasourdi" et "sidéré" par cette décision qu'il a qualifiée de "chasse aux sorcières", et contre laquelle il compte "évidemment faire un recours".

"On tombe dans le délit d'opinion"

"En m'excluant, ils disent aux militants de la droite assumée: vous n'avez pas votre place chez LR", a-t-il déploré, en ajoutant qu'"évidemment" il ne rejoindrait pas le RN si la procédure d'exclusion allait à son terme. "La droite est censée défendre la liberté d'expression et pourtant chez LR on tombe dans le délit d'opinion, la chasse aux dîners, aux fréquentations", a-t-il ajouté, assurant qu'"à une autre époque Aurélien Pradié aurait été avec McCarthy aux Etats-Unis".

Erik Tegnér était l'un des trois organisateurs de la "convention de la droite", qui avait fait grand bruit en septembre avec l'intervention virulente d'Eric Zemmour sur l'islam.