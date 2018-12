Éric Zemmour veut annuler les mariages de couples de même sexe

et Nicolas Domenach

publié le 21/12/2018 à 09:22

Le référendum d'initiative citoyenne est devenu l'une des revendications phares des "gilets jaunes". D'après un sondage RTL, Orange, BVA et La Tribune, 45% des Français veulent y participer ou disent être intéressés. Ce retour aux affaires politiques des Français est-il un signe de bonne santé démocratique ?



Pour Nicolas Domenach, "Cela peut être un excellent signe démocratique comme cela peut être une arme de destruction massive de la démocratie. Il s'agit de savoir ce qu'on veut en faire et parmi d'autres réformes, quelle place cela prend", avant de poursuivre : "Il faut des réformes démocratiques (...) les institutions de la Ve République sont usées et il faut les renforcer par des biais démocratiques".

"Le référendum révocatoire, c'est un truc révolutionnaire de l'extrême gauche, c'est typique, c'est la patte et c'est pour cela que je dis que je suis contre", explique Eric Zemmour qui se prononce en faveur du "référendum populaire".

"Relégitimer" le mariage pour tous ?

"Il y a aussi le référendum abrogatoire, c'est-à-dire est-ce qu'on revient sur des lois votées. Je pense que la question doit être triée [par le Conseil constitutionnel] parce qu'il est hors de question qu'on revienne sur des lois fondamentales qui constituent nos valeurs partagées comme la peine de mort", poursuit Nicolas Domenach qui se demande : "Va-t-on démarier les homosexuels demain ? ". "C'est ce que je veux", répond Eric Zemmour avant de conclure "Je veux remettre en cause le consensus imposé par les élites médiatiques, judiciaires, politiques, financières et économiques contre le peuple".