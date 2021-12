À quatre mois de l'élection présidentielle, les échanges indirects entre le président de la République et le candidat d'extrême droite s'intensifient. En conférence de presse ce jeudi 9 décembre concernant la présidence française de l’Union européenne, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les prises de position d'Éric Zemmour.

"Il n’appartient pas au président de la République de qualifier ou disqualifier un candidat", a-t-il répondu à un journaliste au cours de cette conférence de presse. "C'est au peuple français de choisir. Je ne dirai pas aux Français ce qu'il convient de penser. Notre pays est un vieux pays fait de valeurs de culture de combats et qui s’est à chaque fois grandi d’avoir su regarder ses défaites et consolider ses valeurs. (…) Aimer la France et les Français, c'est respecter la dignité".

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi qu'il souhaitait réaliser un grand travail sur l'histoire de l'Europe et notamment sur le révisionnisme historique. Mercredi 8 décembre, en déplacement à Vichy, il avait répondu indirectement aux propos d'Éric Zemmour concernant le régime de Pétain : "Gardons-nous de la manipuler (l'Histoire), de l’agiter, de la revoir".