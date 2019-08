Éric Woerth moqué sur Twitter après avoir publié une photo de lui en alpiniste

publié le 12/08/2019 à 18:30

C'est une photo de vacances comme les autres, publiée sur Twitter. On y voit le député des Républicains (LR) Éric Woerth en train d'escalader une pente enneigée. Dans un deuxième tweet, il commente sobrement : "Glacier du milieu à l’aiguille d’Argentière... toujours sur les pointes avant..."

Pourtant, des centaines d'internautes ont réagi face à ce qui est, selon eux, une supercherie. Deux éléments ont attiré l'attention. D'abord, en arrière-plan, dans l'ombre, certains ont cru distinguer deux personnes descendant la pente debout. Un autre élément pose question aux commentateurs : les languettes de l'équipement d'Éric Woerth semble attirées par la paroi, ce qui contrevient au principe d’apesanteur.

Cela accrédite la thèse selon laquelle le député de l'Oise aurait été en fait à genoux, et que la photo a été tournée.

Éric Woerth répond aux détournements

L'ancien ministre a répondu à ces accusations. "Je poste une photo par an en montagne, l'an passé j'étais aux Aiguilles du Diable et ici, il s'agit d'une descente de glacier, c'est une vraie photo et je suis très heureux que ça puisse impressionner", a-t-il commenté auprès de BFMTV. Concernant les deux autres alpinistes, "il s'agit d'une autre cordée, située 200 mètres plus bas."

Les détournements sur les réseaux sociaux sont allés bon train.

