Éric Piolle est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 11/03/2021 à 19:43

Un "désaccord total" avec Éric Piolle. Le syndicat de police Alliance rejette les propos tenus par le maire EELV de Grenoble qui estimait qu'il fallait "lutter contre l'impunité (de) quelques-uns qui, en uniforme, pratiquent les violences policières sans être inquiétés par leur hiérarchie".

"Quand on est élu de la République, on ne doit pas se permettre de parler ainsi de la police", a estimé Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général d'Alliance à la sortie du rendez-vous. "Maintenant, on a des divergences qui ressemblent plus au gouffre de Padirac qu'à autre chose", a-t-il ajouté.

Éric Piolle marque de plus en plus son territoire à l'approche de la primaire écologiste de septembre, laissant ainsi apparaître certaines tensions avec Yannick Jadot. "Faire de Jadot le candidat compatible avec le monde des entreprises et de Piolle celui du monde associatif et militant est une construction simpliste et assez éloignée de la réalité", a expliqué Bruno Bernard dans un entretien à l'AFP, à propos des deux favoris de la primaire.

Le maire de Grenoble "connaît très bien l'entreprise, c'est un ingénieur qui a travaillé pendant des années chez HP", a-t-il souligné, tandis que l'eurodéputé "Yannick Jadot est un militant depuis très longtemps, il a été activiste chez Greenpeace".



>> Éric Piolle est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Posez vos questions au maire EELV de Grenoble dans les commentaires de cet article, il y répondra dimanche 13 mars à partir de 12h.