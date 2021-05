publié le 03/05/2021 à 18:47

La justice est trop lente. Afin de réduire les délais de traitement des affaires civiles, la justice va mettre en place le recrutement de 1.000 personnes. "Elles vont arriver dans trois mois", a expliqué ce lundi sur RTL, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. "C'est 1,3 millions de dossiers qui sont en stock. Je vais apporter 1.000 personnels supplémentaires, des juristes assistants et des renforts de greffe", a-t-il détaillé.

Aujourd'hui, le délai moyen pour la justice civile est de 14 mois en première instance et 17 mois en appel. Avec ces effectifs supplémentaires, "l'objectif est de réduire à 6 mois dans les 3 ans qui viennent. C'est l'ambition qui est la mienne", ajoute le garde des Sceaux. Ces affaires civiles concernent "le divorce, la garde des enfants, la tutelle, l'expropriation...", explique-t-il.

"500 de ces emplois sont d'une durée de 3 ans et 500 pour une durée d'un an", poursuit le ministre, précisant qu'il y a trois raisons au retard de la justice : "Une situation qui existe depuis longtemps, la crise de la Covid-19 et la grève des avocats". "C'est un plan d'embauche historique", salue-t-il sur RTL.

"Avant même de rentrer à la chancellerie, j'avais entendu beaucoup de magistrats, beaucoup de greffiers, beaucoup d'avocats, me dire que la première difficulté c'était le manque de personnel. On va mettre ce coup d'accélérateur parce que les Français pensent que la justice est trop lente et ça les affecte dans leur quotidien", affirme Éric Dupond-Moretti.