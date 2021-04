Éric Dupond-Moretti assure qu'"il existe des réclusions à perpétuité réelles"

publié le 21/04/2021 à 09:25

Ce mercredi 22 avril, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a répondu aux questions des auditeurs de RTL. De nombreux Français ont réagi après l'acquittement de huit accusés lors du procès en appel de la violente agression de policiers en 2016 à Viry-Châtillon, en Essonne. D'autres affaires judiciaires ont également suscité les critiques, certains dénonçant des peines bien trop clémentes.

"Dans le Code pénal, on va du rappel à la loi à la réclusion criminelle à perpétuité et il existe des réclusions criminelle à perpétuité qui sont réelles", a d'abord jugé le garde des Sceaux. "Il y a une espèce de surenchère démago' des peines planchées", a-t-il déploré, précisant que "ces peines ont été testées et que la délinquance n'a pas baissé".

Éric Dupond-Moretti a par ailleurs souligné que "la France est le pays plus le plus sévère du Conseil de l'Europe" puisqu'elle se situe "dans les cinq premières places en termes de sévérité". Au-delà d'un besoin de "vengeance" exprimée par l'opinion publique, le ministre a tenu à souligner que la justice reste "la confiscation du droit à la vengeance".

"C'est compliqué de le dire par les temps qui courent", a-t-il concédé, tout en indiquant que près de "1.000 bras droit de procureurs" ont été engagés. "Nous avons doublé le nombre de délégués de procureurs pour régler ces problèmes de délinquance", a-t-il rappelé.