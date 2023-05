Face à la multiplication des actes de violence Emmanuel Macron dénonce une "décivilisation" de la société. Dans ses propos introductifs, le président s'est attardé sur les agressions et menaces envers les élus et sur le climat de violence en général de ces derniers jours (infirmière tuée à l’hôpital de Reims, policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur alcoolisé et drogué…).

Pour Emmanuel Macron, ces phénomènes ont bien la même source : la France Insoumise. L'entourage du président dénonce une "trumpisation" de la société où la vérité deviendrait une opinion et l'outrance la norme.

"Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation", a enjoint le chef de l’État qui ne s'estime pas responsable de la situation malgré les six années passées à l'Élysée. "Le politique n'est pas le seul responsable", dit-il. Son entourage en remet une couche : "En disant cela il peut se regarder dans la glace, chaque jour, il pose les briques pour lutter contre cette tendance". Les proches du président préfèrent désigner le "mélenchonisme" comme responsable.

Emmanuel Macron dénonçait déjà, il y a quelques semaines, le projet politique de la France Insoumise qui s'attaquait selon lui à l'ordre et aux institutions.

