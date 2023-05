INVITÉ RTL - Formations du RAID pour les élus : un commandant raconte en quoi elles consistent

Des formations du RAID pour aider les élus à faire face aux violences. Invité de RTL ce mercredi 24 mai, le commandant Olivier, chef du groupe de négociation du RAID, raconte le déroulement de ces formations.



L'objectif est d'apprendre aux élus à "apaiser" la situation, a-t-il expliqué. "La situation est grave. Le RAID est l'une des seules unités de police à disposer de négociateurs. On utilise pour la formation des élus des techniques que nous utilisons dans nos négociations face à des forcenés, suicidaires ou preneurs d'otages", a indiqué le commandant Olivier. "Maitriser la communication", "utiliser l'écoute active", "faire preuve d'empathie" font partie des techniques enseignés aux édiles.



En quoi consistent ces formations ? "Généralement, les formations commencent par une simulation pour détendre un peu tout le monde, pour plonger dans le bain, raconte le commandant Olivier. On va simuler un administré qui se plaint d'un refus de permis de construire, qui n'a pas eu une place en crèche, de logement social. On va essayer de jouer comme ça en les mettant directement en situation, sachant que ces simulations se rapprochent de ce qu'ils vivement quotidiennement".



L'aménagement du bureau a aussi son importance. "Tout le monde a sur son bureau des ciseaux pointus à bout pointus, un magnifique coupe papier qui pourraient si ça se passe mal, être retourné contre l'élu", a décrit le chef du groupe de négociation du RAID.

