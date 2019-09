publié le 29/09/2019 à 13:06

"Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir". Un hommage populaire à l'ancien président Jacques Chirac sera organisé ce dimanche 29 septembre à partir de 14h00 aux Invalides. À l'occasion de l'hommage, le cercueil de Jacques Chirac, décédé jeudi à 86 ans, "sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides et des registres de condoléances seront placés à la disposition du public" selon l'Élysée.

L'hommage aux Invalides est lié à "la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir" se recueillir auprès de lui, a précisé le gendre de Jacques Chirac. Des Français qui lui rendent bien puisqu'il est le meilleur président de la Ve République selon un sondage Ifop à égalité avec Charles de Gaulle. Après cet hommage en présence de la famille, l'inhumation devrait avoir lieu lundi dans un cadre strictement privé selon Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.

Selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse dans le caveau où repose déjà leur fille aînée Laurence, décédée en 2016. Une journée de deuil national a été décrétée lundi et un service solennel sera rendu ce jour-là à 12h00 dans l'église Saint-Sulpice à Paris.

Suivez en direct l'hommage national à Jacques Chirac :

13h52 - "Une énorme tristesse. J'ai perdu mon père et Chirac était deuxième père", confie à RTL Pascal l'ancien chauffeur de Jacques Chirac.



13h49 - "Avec Chirac c'est la France bourgeoise et la France du peuple qui vont se rencontrer aux Invalides. C'est une jeunesse qui s'en va. Il incarnait la France", confie Denis Tillinac, écrivain et ami de Jacques Chirac, auteur de Chirac le Gaulois



13h40 - Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, est venu rendre hommage à Jacques Chirac.



13h34 - Emmanuel Macron ne sera pas présent pour l'hommage populaire aux Invalides. Il n'y a aucune prise de parole prévue demain à Saint-Sulpice. Le président compte bien reprendre le fil de son agenda pour tourner tout doucement cette page d'hommages à l'ancien président de la République.

"Emmanuel Macron ne veut pas se poser en héritier et en même temps il cherche à trouver une manière de faire un consensus national (...) Il y a une volonté de faire mais de ne pas trop faire", note Benjamin Sportouch chef du service politique de RTL



13h31 - Un livret avec des extraits du discours de Jacques Chirac a été distribué aux Français venus rendre hommage à Jacques Chirac. "Ses discours les plus célèbres y sont notés. On essaye de résumer tous les visages de Jacques Chirac, corrézien, Français et citoyen du monde", explique William Galibert, journaliste au service politique de RTL.



13h24 - "Même de son vivant, Jacques Chirac était pardonné. Ses histoires judiciaires ont été pardonnés par les Français. Il a toujours joué de son charme jusqu'au bout", explique Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. "Il y a quelque chose de Johnny Hallyday chez Chirac, on lui pardonne tout", ajoute-t-il.



13h21 - Devenu de plus en plus populaire au fil du temps qui passait et l'éloignait du pouvoir, Jacques Chirac est désormais considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, qui enregistre un bond de sa cote.



13h10 - Le convoi funéraire de Jacques Chirac a pris place aux Invalides. Les portes doivent ouvrir au public dès 14h. En attendant, la file d'attente de citoyens venus rendre hommage à l'ancien président continue de s'allonger, selon nos reporters sur place.



13h00 - Bonjour à tous, merci de suivre avec nous en direct la cérémonie d'hommage populaire rendue à l'ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi, organisée ce dimanche à partir de 14h00 aux Invalides